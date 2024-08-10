❗️🇺🇦Когда охотник становится добычей🐷 📌На Украине мужик не желая быть пойманным сотрудниками ТЦК, достал нож и погнался за душегубами.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️🇺🇦Когда охотник становится добычей🐷 📌На Украине мужик не желая быть пойманным сотрудниками ТЦК, достал нож и погнался за душегубами.
Свежие комментарии