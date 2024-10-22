В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

АЛ

Александр Лагуткин

Этот дебил - "западный чиновник" не хочет сам посидеть три-четыре дня в окопе под обстрелами? Уверен, что после этого ему партизанить уже не придется. Они что, у себя на Западе, грузин вообще за людей несчитают?