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В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

В Грузии заявили о призыве Запада повоевать с Россией несколько дней

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили рассказал, что высокопоставленный западный чиновник призывал бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили повоевать с Россией в течение нескольких дней, после чего начать партизанское сопротивление.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Этот дебил - &quot;западный чиновник&quot; не хочет сам посидеть  три-четыре дня в окопе под обстрелами?  Уверен, что после этого ему партизанить уже не придется. Они что, у себя на Западе, грузин вообще за людей несчитают?
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