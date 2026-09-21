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Придворные, дофаминовый торт и слезы: детали свадьбы Акмаля в Санкт-Петербурге

Придворные, дофаминовый торт и слезы: детали свадьбы Акмаля в Санкт-Петербурге

Супруги шумно отметили женитьбу в городе на Неве. Акмаль Razmik Zackaryan/URA.RUПевец Акмаль и его супруга, блогер Александра Куртова, наконец-то устроили пышное торжество в Санкт-Петербурге.

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