ТАСС: инженера ЗАЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ по заданию ГУР Украины

Инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Сергея Потынгу обвинили в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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