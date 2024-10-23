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ТАСС: инженера ЗАЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ по заданию ГУР Украины

ТАСС: инженера ЗАЭС обвинили в покушении на членов МАГАТЭ по заданию ГУР Украины

Инженера цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Сергея Потынгу обвинили в покушении на сотрудников Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по заданию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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