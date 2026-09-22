Глейхенгауз: сложно представить, что топ-фигуристы подойдут и скажут: спасибо за всё

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз заявил, что тренера больше благодарят те спортсмены, которые не стали звёздами.
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