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Штурмовик из Якутии рассказал о реакции семьи на победу в рукопашном бою в зоне СВО

Штурмовик из Якутии рассказал о реакции семьи на победу в рукопашном бою в зоне СВО

Семья 35-летнейго бойца 39-й гвардейской мотострелковой бригады Андрея Григорьева была удивлена победе штурмовика в рукопашной схватке с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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