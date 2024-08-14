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Дикий Юг - Природа Юга России

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Ракета запущенная Китаем в космос взорвалась

Ракета запущенная Китаем в космос взорвалась

Фото: new-science.ru Недавно Китай сделал сенсационное признание — его ракета «Чанчжэн-6А», запущенная на прошлой неделе для вывода 18 спутников на орбиту, в действительности развалилась в космосе, оставив за собой сотни обломков.

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