Самые сладкие сорта ежевики

Садовая ежевика становится все более популярной среди садоводов. Среди наиболее вкусных отмечают следующие сорта: Полар – морозоустойчивый, ранний куст без шипов и с высокой устойчивостью к болезням.
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