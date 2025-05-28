На международной встрече высоких представителей, занимающихся вопросами безопасности, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул историческую значимость России и указал на растущие репрессии против здравомыслящих политиков в Европе.
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