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«Россия не имеет права быть слабой»: главное из заявлений директора Службы внешней разведки РФ

«Россия не имеет права быть слабой»: главное из заявлений директора Службы внешней разведки РФ

На международной встрече высоких представителей, занимающихся вопросами безопасности, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул историческую значимость России и указал на растущие репрессии против здравомыслящих политиков в Европе.

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