В Суземке Брянской области водитель насмерть сбил 65-летнюю женщину

По предварительной информации, 61-летний водитель СЕАЗ 11113 двигался по улице Вокзальной и сбил 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в темной одежде без световозвращающих элементов, - рассказали 14 сентябр .