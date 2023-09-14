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В Суземке Брянской области водитель насмерть сбил 65-летнюю женщину

В Суземке Брянской области водитель насмерть сбил 65-летнюю женщину

По предварительной информации, 61-летний водитель СЕАЗ 11113 двигался по улице Вокзальной и сбил 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в темной одежде без световозвращающих элементов, - рассказали 14 сентябр .

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