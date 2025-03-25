Начальник ГУ МВД обещал помочь решить проблему с самокатчиками

Начальник ГУ МВД Свердловской области Александр Мешков считает, что властям Екатеринбурга следует активнее работать над тем, чтобы упорядочить деятельность кикшеринговых компаний, так как сейчас самокаты представляют серьезную проблему.
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