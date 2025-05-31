3 лимона, пучок мяты и 2 литра натурального лимонада готовы. Делать ровно 4 минуты

Всего за несколько минут из 3 лимонов можно приготовить 2 литра ароматного домашнего лимонада. Свежая мята придаёт напитку не только приятный вкус, но и освежающую прохладу — идеальный выбор для жаркого летнего дня.
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