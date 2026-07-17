Захарова: чествование ОУН* подтверждает человеконенавистническую сущность Киева

Thomas Imo/picture alliance/TASS Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июля осудила решение украинских властей о перезахоронении останков основателя "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Евгения Коновальца на территории Украины.
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