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Захарова: чествование ОУН* подтверждает человеконенавистническую сущность Киева

Захарова: чествование ОУН* подтверждает человеконенавистническую сущность Киева

Thomas Imo/picture alliance/TASS Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 июля осудила решение украинских властей о перезахоронении останков основателя "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Евгения Коновальца на территории Украины.

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