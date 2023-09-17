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Матч «Чисто Питер» – 2Drots может быть перенесен. Николай Осипов: «Лига заинтересована, чтобы 2D могли комфортно готовиться к Кубку»

«Мне кажется, «Питер» раньше времени сделал анонс. Нет пока понимания по дате. Лига заинтересована, чтобы наш представитель в Кубке России имел максимально комфортную историю для подготовки.

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