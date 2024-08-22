Ещё 20 классных изобретений, созданных для того, чтобы упрощать жизнь

Дверь, которая умеет превращаться в теннисный стол, особенно впечатляет!Составная розетка Многофункциональная сковородка Линзы для iPhone Мобильные держатели для стаканов Велосипед с колёсами без спиц Компактная обувь Каждому своя дверь Цифровые чернила: сканируете любой цвет из окружающего вас мира – и он в вашем распоряжении Солнечные зарядные устройства, приклеивающиеся к стеклу Ручная машинка для уничтожения бумаг Цифровая вай-фай-ручка Кубик-рубика для незрячих Наушники на змейке Кружка с отделением для печенья Велосипед противоугонной конструкции Кольцо-календарь Дверь + теннисный стол Туристическая палатка с солнечными батареямиЧитать далее →.