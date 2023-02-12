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Российский бренд экипировки RAY запустил программу поддержки бегунов. За победы бренд выплатит до 200 000 рублей

Екатеринбургский бренд спортивной экипировки RAY будет финансово поддерживать атлетов, участвующих в забегах в их экипировке.

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