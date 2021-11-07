Медицина будущего зависит от развития искусственного интеллекта, робототехники и биотехнологий

МОСКВА (ИА Реалист). Искусственный интеллект, робототехника и биотехнологии — магистральные направления исследований, от которых зависят и будущие успехи фундаментальной медицины, считает член Общественной палаты Москвы Михаил Москвин-Тарханов.
МОСКВА (ИА Реалист). Искусственный интеллект, робототехника и биотехнологии — магистральные направления исследований, от которых зависят и будущие успехи фундаментальной медицины, считает член Общественной палаты Москвы Михаил Москвин-Тарханов.
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