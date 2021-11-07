ИА Реалист

206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Саша Николаев
    Там уже давно -русофобия цветет со времен прихода назарки во власть..)) 1987 год,а уж с 91 года-махрово зацвела...мд...Внешние силы пыта...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Так сам привел Питерскую мафию ОПГ к власти, а во власти нет друзей, ее все хотят, там нет друзей, там есть зависть, ...Путин больше дове...
  • Алексей Халевин
    А что же эти ярые поклонники града на холме не говорят, что в их любимой пиндосии голосование идет неделю по почте бе...Решение о трехдне...

Медицина будущего зависит от развития искусственного интеллекта, робототехники и биотехнологий

Медицина будущего зависит от развития искусственного интеллекта, робототехники и биотехнологий

МОСКВА (ИА Реалист). Искусственный интеллект, робототехника и биотехнологии — магистральные направления исследований, от которых зависят и будущие успехи фундаментальной медицины, считает член Общественной палаты Москвы Михаил Москвин-Тарханов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх