В карагандинском IT-хабе вручили грант перспективной команде, прошедшей программу «Акселератор»

В IT-хабе «Терриконовая долина» прошёл последний в этом году демодень программы «Акселератор». Грант от главного партнёра Yandex Cloud получила команда, создавшая автоматизированную систему управления производством под названием Bayterek, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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