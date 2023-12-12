В карагандинском IT-хабе вручили грант перспективной команде, прошедшей программу «Акселератор»

В IT-хабе «Терриконовая долина» прошёл последний в этом году демодень программы «Акселератор». Грант от главного партнёра Yandex Cloud получила команда, создавшая автоматизированную систему управления производством под названием Bayterek, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.