Наобещал Зеленскому сотни миллионов евро: как Мерц спускает деньги Германии на Украину

Внезапный визит Мерца в Киев завершился фиаско. Он снова наобещал Зеленскому партии оружия и сотни миллионов евро.
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