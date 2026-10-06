Эксперты рассказали, когда ставить ёлку для финансового успеха

Узнайте, когда лучше поставить новогоднюю ёлку в 2026 году для максимальной финансовой выгоды. Эксперты предложили ориентироваться на даты растущей Луны: октябрь — 11, 18, 22, ноябрь — 11, 17, 22 и декабрь — 21 и 22, связывая их с денежными ритуалами.