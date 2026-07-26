DPA: подозреваемый в наезде на толпу в Берлине связан с исламистским движением

Полиция установила личность подозреваемого в наезде на толпу в центре Берлина, сообщает DPA. «По данным полиции, мужчина был известен властям и, предположительно, являлся членом берлинской исламистской среды», — говорится в публикации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии