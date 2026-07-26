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DPA: подозреваемый в наезде на толпу в Берлине связан с исламистским движением

DPA: подозреваемый в наезде на толпу в Берлине связан с исламистским движением

Полиция установила личность подозреваемого в наезде на толпу в центре Берлина, сообщает DPA. «По данным полиции, мужчина был известен властям и, предположительно, являлся членом берлинской исламистской среды», — говорится в публикации.

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