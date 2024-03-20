20 марта 1990 года умер легенда отечественного футбола Лев Яшин

"Если мое имя и осталось в футболе, то обязан я этим не матери-природе и не счастливым генам. Наверное, прежде всего тем, кто составлял среду, в которой я рос и воспитывался, кто учил меня работать и играть в футбол.
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