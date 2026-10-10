Сводки СВО, 10 октября, главное: Купянск-Узловой под нашим контролем, Доброполье на очереди 1689-й день спецоперации.
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