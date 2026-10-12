Инсульт больше не ждет пенсии: почему молодые люди попадают в группу риска

Инсульты у молодых людей за 27 лет выросли почти вдвое, тогда как у пожилых частота снизилась. Главные причины - гипертония, диабет и употребление наркотиков.
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