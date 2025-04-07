Овечкин переписал историю НХЛ: как «русская машина» закатала прежний вечный рекорд канадца Гретцки

В воскресенье, 6 апреля, мир хоккея стал свидетелем исторического события. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ, превзойдя легендарного канадца Уэйна Гретцки и установив новый рекорд по количеству голов за карьеру.