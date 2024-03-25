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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агуэро о «Ман Сити» – «Реал»: «Уровень их игры – лучший в Европе, возможно. Все решат мелочи»

– Хватит ли у «Реала» сил, чтобы пройти «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов? Если нет, то станет ли Мбаппе тем, кто им нужен для шага вперед? – Уровень, на котором играют обе команды, очень высок.

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