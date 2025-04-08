"Ростех": РФ оставила Запад позади в области создания тяжелых огнеметных систем

Россия оставила Запад далеко позади в области создания тяжелых огнеметных систем (ТОС). Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха", член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев, его слова приводятся в Telegram-канале госкорпорации.
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