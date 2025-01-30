Про котофеев ЗДЕСЬ 20+ доказательств того, что выгуливать питомца - это не просто ходить по улице Прогулка с собакой — это не просто повод размяться.
Подслушано... теперь истории про пёселей (как и было обещано)
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВИ
Виктория Иванова
Солнышки и звёздочки наши! ❤️🔥
Ответить
21 час.
Н
Наталия
А у меня на УХИ юных овчарок отдельный взрыв мимишных слезок и сопелек!
Ответить
20 час.
М
ММ
У соседей две кошки и один кот. Они назначили меня своим хозяином. Как открываю ворота, так сразу приходят кошки и долго объясняют на своем языке почему я должен их покормить! Пришлось купить пакет корма и давать им раз в день.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии