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Штраф 50 тыс. рублей для рэпера Лигалайза за нарушение правил иноагента

Штраф 50 тыс. рублей для рэпера Лигалайза за нарушение правил иноагента

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал рэпера Лигалайза на 50 тыс. рублей за несоблюдение требований к деятельности иностранных агентов.

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