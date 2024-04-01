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«Вел нескромную жизнь»: новые подробности убийства в Испании угнавшего на Украину вертолет Максима Кузьминова

«Вел нескромную жизнь»: новые подробности убийства в Испании угнавшего на Украину вертолет Максима Кузьминова

Убийство в Испании российского перебежчика Максима Кузьминова, предавшего своих сослуживцев и перешедшего на сторону Украины, продолжает беспокоить западные СМИ, которые делятся информацией о подробностях смерти изменника.

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