Несмотря на поражение: Овечкин отдал две передачи в матче НХЛ с «Нью-Джерси», Кузнецов забил и прервал неудачную серию

Александр Овечкин дважды ассистировал партнёрам и продлил свою результативную серию до трёх матчей, а Евгений Кузнецов забросил шайбу и отдал голевой пас, впервые с 10 декабря набрав очки в регулярном чемпионате НХЛ.
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