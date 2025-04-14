Выставка о Великой Отечественной войне открывается в Библиотеке архитекторов и урбанистов

В пятницу, 18 апреля, в Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) откроется экспозиция литературы, посвященной временам Великой Отечественной войны и тем архитектурным и градостроительным процессам, которые проходили в условиях военного времени.
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