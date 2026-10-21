Депутат Госдумы Игорь Брагарник и глава Центрального округа Елена Малова осмотрели дворы на улице Айвазовского и в 1-м Вишнёвом проезде, где подрядчик меняет асфальт и обустраивает дорожную инфраструктуру за счёт дополнительных средств краевого бюджета.