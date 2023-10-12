День среднего профобразования отпраздновал звездный состав колледжей Уссурийска

В Уссурийске с размахом отгремел праздник в честь Дня среднего профессионального образования (0+). По этому поводу в молодежном центре "Горизонт" торжественно отметили заслуги преподавателей округа, а также успехи местных студентов-активистов.
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