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Военное обозрение

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Снова стало страшно: Запад пока отказался от ударов вглубь России

Снова стало страшно: Запад пока отказался от ударов вглубь России

Владимир Путин вполне однозначно и чётко дал понять противнику, что за ракетные удары по территории России придётся дорого заплатить.

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