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Авиакомпания S7 сократит свое присутствие в Москве и усилит развитие в Сибири: почему

Авиакомпания S7 сократит свое присутствие в Москве и усилит развитие в Сибири: почему

Московских бортпроводников S7 примут на работу «Аэрофлот» и «Победа».Авиакомпания S7 сократит свое присутствие в Москве и усилит развитие в Сибири, при этом московских бортпроводников перевозчика уже готовы принять на работу «Аэрофлот» и «Победа».

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