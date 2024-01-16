Авиакомпания S7 сократит свое присутствие в Москве и усилит развитие в Сибири: почему

Московских бортпроводников S7 примут на работу «Аэрофлот» и «Победа».Авиакомпания S7 сократит свое присутствие в Москве и усилит развитие в Сибири, при этом московских бортпроводников перевозчика уже готовы принять на работу «Аэрофлот» и «Победа».