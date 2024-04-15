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ВС РФ рассказали о роботизации инженерных войск России при помощи беспилотников

ВС РФ рассказали о роботизации инженерных войск России при помощи беспилотников

Роботизация становится магистральным направлением развития техники, применяемой саперами. Ранее производители представили широкую линейку наземных беспилотников, которые должны сделать более безопасной и эффективной работу саперов, чья профессия считается одной из самых опасных среди военных специальностей.

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