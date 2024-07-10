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Николай Долуда: «Нельзя допустить, чтобы мигранты безнаказанно бесчинствовали на нашей земле и устанавливали свои порядки!»

Николай Долуда: «Нельзя допустить, чтобы мигранты безнаказанно бесчинствовали на нашей земле и устанавливали свои порядки!»

Это не укладывается в голове, потому что Россия дает возможность приезжим зарабатывать и кормить свои семьи! А как житель и казак Кубани, не могу обойти стороной вопиющий случай, который произошел в Краснодаре, на территории Пашковского хуторского казачьего общества, — отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Если б еще эти законы работали, все бы вообще было замечательно, а то на бумаге закон есть, а по факту всем на него пох
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