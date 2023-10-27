Таджики сбежали из военкомата, не хотят новую Родину любить

Виктор Хованов

Да и без службы в армии всех мигрантов за последние 30 (а может быть и больше) лет профильтровать и отправить на исторические родинки в ареалы их природного обитания, оставив только тех, чья деятельность действительно приносит БОЛЬШУЮ пользу России (а таких я думаю единицы). В конце концов разве не для этого мы разбежались в 1991-м году? Даже поводов не искать: не служил в армии, криминал, торговцы шаурмы и наркоты и прочего контрафакта, таксистов. Всех до одного. Никаких не только привилегий, а никаких социальных гарантий. А на их место вернуть всех россиян и их потомков (которые захотят), которых советская власть загнала в эти республики поднимать теперь уже их промышленность, вытаскивать тамошних аборигенов из первобытно-общинного строя, поднимать их культурку до среднего по миру уровня, увеличивать их рождаемость сокращением смертности с помощью медицины. Всех, у кого есть свои республики депортировать семьями, кланами и целыми диаспорами. Только таким образом снизим показатели преступности в настоящем и будущем, очистим детские учреждения от засилья их многочисленного потомства. И сделать это должна наша ВЛАСТЬ. И без оглядки на либералов и пятую колонну (которых давно уже пора зачистить), да и вообще на чьё-либо мнение извне. Иначе нашей России наступит пиZдеts. И будет это не Россия и даже не Московия, а мегаполис Москва станет мегакишлаком Москвабад, Санкт-Петербург - Санкт-Питербад.