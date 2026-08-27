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"Не надо надеяться". Иноагент Татьяна Лазарева высказалась о своём возвращении в Россию

"Не надо надеяться". Иноагент Татьяна Лазарева высказалась о своём возвращении в Россию

Иноагент Татьяна Лазарева*, которая после начала СВО уехала из России в Европу, высказалась о возможности своего возвращения.

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