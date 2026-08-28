От НПЗ до АЗС: российские власти готовят сквозной контроль цен

Правительство решило взяться за топливный рынок не уговорами, а цифрами. Пока водители переписывают ценники на заправках, чиновники готовят систему, которая должна сделать ценообразование прозрачным — от нефтеперерабатывающего завода до бака автомобиля.
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