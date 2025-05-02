Выход к Новооленовке - рывок российских штурмовиков севернее Тарасовки Российская армия продолжает развивать успех на западном фланге Дзержинского направления в обход одного из крупных укрепрайонов ВСУ.
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Выход к Новооленовке - рывок российских штурмовиков севернее Тарасовки Российская армия продолжает развивать успех на западном фланге Дзержинского направления в обход одного из крупных укрепрайонов ВСУ.
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