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Царьград

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ВСУ пошли в контрнаступление: "Это может иметь неприятные последствия". Штурм Славянской ТЭС и гуманитарная катастрофа в Киеве

ВСУ пошли в контрнаступление: "Это может иметь неприятные последствия". Штурм Славянской ТЭС и гуманитарная катастрофа в Киеве

Что произошло на Краматорском направлении. В столице Украины уже шестые сутки звучит воздушная тревога.

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