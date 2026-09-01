ВСУ пошли в контрнаступление: "Это может иметь неприятные последствия". Штурм Славянской ТЭС и гуманитарная катастрофа в Киеве

Что произошло на Краматорском направлении. В столице Украины уже шестые сутки звучит воздушная тревога.
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