Актер Алексей Чадов признался, что ему тяжело даются трюки на высоте

Актер Алексей Чадов рассказал РИА Новости, что ему сложно и некомфортно даются трюки на высоте.«Когда был ведущим шоу «Фактор страха», я висел на трапеции высоко, подо мной пол проваливался, и я падал.
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