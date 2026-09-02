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Газета.ру

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Актер Алексей Чадов признался, что ему тяжело даются трюки на высоте

Актер Алексей Чадов признался, что ему тяжело даются трюки на высоте

Актер Алексей Чадов рассказал РИА Новости, что ему сложно и некомфортно даются трюки на высоте.«Когда был ведущим шоу «Фактор страха», я висел на трапеции высоко, подо мной пол проваливался, и я падал.

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