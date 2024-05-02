Представитель России в МВФ обвинил США в срыве поездки делегации

Главы делегации Министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне из-за невыдачи США виз российской стороне, заявил 2 мая исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.
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