Представитель России в МВФ обвинил США в срыве поездки делегации

Главы делегации Министерства финансов и Банка России не приехали на весенние министерские встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне из-за невыдачи США виз российской стороне, заявил 2 мая исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.