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Китай

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Корабли ВМС НОАК примут участие в праздновании 328-й годовщины основания Военно-морского флота России

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- Корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ примут участие в праздничных торжествах по случаю 328-й годовщины основания Военно-морского флота /ВМФ/ России, объявил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

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