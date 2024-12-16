Более 2500 машин убирают снег в Ленобласти – видео

Дорожники очистили почти 15 тысяч километров трасс В Ленинградской области почти 5000 специалистов и более 2500 единиц спецтехники убирают последствия снегопада, который обрушился на регион в минувшие выходные и продолжается до сих пор.
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