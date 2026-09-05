Соединенные Штаты Америки: один человек был убит около 882 Олбани-авеню в Ист-Флэтбуше, Бруклин, Нью-Йорк, ближе к вечеру в результате ножевого ранения.
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