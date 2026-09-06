Пять человек погибли при аварии самолета во Флориде

В международном аэропорту Майами грузовой самолет Boeing 767, приступавший к выполнению рейса для компании Amazon Prime Air, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
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