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Регионы России

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Oman Air расширяет количество рейсов в Москву и регионы России

Oman Air расширяет количество рейсов в Москву и регионы России

Авиакомпания Oman Air планирует увеличить количество рейсов в Москву и расширить географию полётов в российские регионы, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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