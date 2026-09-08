Oman Air расширяет количество рейсов в Москву и регионы России

Авиакомпания Oman Air планирует увеличить количество рейсов в Москву и расширить географию полётов в российские регионы, сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Эксперт: Зеленски...
- В Париже полность...
- Латвийские фермер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым